Рада розблокувала підписання закону про мораторій на продаж землі

Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

​​​​​​​Закон тепер можуть підписати глава парламенту і президент

Верховна рада України розблокувала підписання законопроекту №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х" Перехідні положення "Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". Документом продовжується мораторій на продаж землі, передає кореспондент РБК-Україна.

За постанови про скасування результатів голосування за документ проголосували лише 81 та 65 нардепів при 226 мінімально необхідних.

Таким чином, закон тепер можуть підписати глава парламенту і президент.

Нагадаємо, глава Ради Андрій Парубій у вівторок анонсував, що парламент може в середу або четвер розблокувати підписання закону про продовження мораторію на продаж землі.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент 20 грудня 2018 року схвалив законопроект №9355-5 "Про внесення змін до розділу Х "Перехідні положення" Земельного кодексу України про продовження заборони відчуження сільськогосподарських земель". За документ проголосував 231 парламентарій. Таким чином, мораторій на відчуження сільськогосподарських земель продовжено до 2020 року.

Додамо, раніше Парубій підкреслював, що 2019 рік є заключним для продовження мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення.