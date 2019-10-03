ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Рада розблокувала підписання закону про електронні чеки

Новини » Політика    03.10.2019 - 10:43
Рада розблокувала підписання закону про електронні чеки
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР тепер може підписати документ і передати його на підпис президенту

У Верховній раді розблокували підписання законопроекту про введення електронних чеків, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали проект постанови №1053-1-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1053-1 від 06.09.2019 року). За нього проголосували лише 102 депутати ВР.

Таким чином, глава Ради Дмитро Разумков тепер може підписати цей проект закону і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 23 вересня у Раді заблокували підписання цього закону.

Так, 20 вересня ВР прийняла в другому читанні законопроект №1053, яким передбачається введення програмних РРО, тобто впроваджуються електронні чеки. Даний закон за основу парламент схвалив 10 вересня.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня нардепи також підтримали проект закону №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг", яким передбачається запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Цей проект закону в Раді також вимагають скасувати.

Рада сьогодні розгляне закон про столицю Рада зробила перший крок до ліквідації податкової міліції
Новини України Верховна РадаРРО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся