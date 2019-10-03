Рада розблокувала підписання закону про електронні чеки

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Спікер ВР тепер може підписати документ і передати його на підпис президенту

У Верховній раді розблокували підписання законопроекту про введення електронних чеків, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, нардепи не підтримали проект постанови №1053-1-П "Про скасування рішення Верховної ради України від 20.09.2019 року про прийняття в цілому як закону України проекту закону про внесення змін до ЗУ "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг (реєстраційний №1053-1 від 06.09.2019 року). За нього проголосували лише 102 депутати ВР.

Таким чином, глава Ради Дмитро Разумков тепер може підписати цей проект закону і передати його на підпис главі держави Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, 23 вересня у Раді заблокували підписання цього закону.

Так, 20 вересня ВР прийняла в другому читанні законопроект №1053, яким передбачається введення програмних РРО, тобто впроваджуються електронні чеки. Даний закон за основу парламент схвалив 10 вересня.

Як писало РБК-Україна, 20 вересня нардепи також підтримали проект закону №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України про детінізацію розрахунків у сфері торгівлі та послуг", яким передбачається запровадження механізму компенсації вартості покупки споживачам (покупцям), які виявлять порушення встановленого порядку проведення розрахунків при придбанні товарів (послуг) вартістю понад 850 гривень і направлять відповідну скаргу до контролюючих органів.

Цей проект закону в Раді також вимагають скасувати.