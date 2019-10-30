Рада ратифицировала соглашение с Малайзией об избежании двойного налогообложения

Верховная рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект №0002 "О ратификации соглашения между правительством Украины и правительством Малайзии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений по налогам на доходы и Протокола к нему", передает корреспондент РБК-Украина.

Ратификацию поддержали 333 парламентария.

Необходимость заключения соглашения и протокола к нему объясняется тем, что доходы, возникающие в экономических отношениях между резидентами Украины и Малайзии, подлежат налогообложению в двойной юрисдикции. Во-первых, в государстве, в котором получатель дохода является резидентом, во-вторых, в государстве, в котором осуществляется деятельность, в отношении которой возникает доход.

"Соглашение и протокол к нему будут способствовать во-первых, избежанию двойного налогообложения, во-вторых, предотвращению уклонения от уплаты налогов и, в-третьих, взаимному уменьшению налоговых препятствий для иностранных инвестиций и торговли", - говорится в пояснительной записке.

Субъектами выполнения соглашения и протокола к ней является Министерство финансов Украины и Государственная фискальная служба Украины.

"В результате заключения указанного соглашения и протокола к нему предприниматели обеих стран получат гарантии того, что доходы, полученные от предпринимательской деятельности на территории другой страны, а также из источников в этой другой стране в виде дивидендов, процентов и роялти, не будут подлежать двойному налогообложению... Соглашение и протокол к нему направлены на предупреждение уклонения от уплаты налогов. Таким образом, создаются дополнительные условия для углубления украинско-малайзийских экономических отношений", - указано в пояснительной.

Напомним, в конце сентября глава государства Владимир Зеленский подписал законопроект №0005 "О ратификации протокола между правительством Украины и правительством Турецкой республики о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Турецкой республики об избежании двойного налогообложения и предупреждении налоговых уклонений по поводу налогов на доходы и имущество".

Как писало РБК-Украина, президент также одобрил ратификацию протокола со Швейцарией об избежании двойного налогообложения.