Рада ратифікувала угоду з Малайзією про уникнення подвійного оподаткування

Верховна рада України підтримала за основу та в цілому законопроект №0002 "Про ратифікацію угоди між урядом України та урядом Малайзії про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи та Протоколу до неї", передає кореспондент РБК-Україна.

Ратифікацію підтримали 333 парламентарі.

Необхідність укладення угоди та протоколу до неї пояснюється тим, що доходи, які виникають в економічних стосунках між резидентами України та Малайзії, підлягають оподаткуванню у подвійній юрисдикції. По-перше, у державі, в якій одержувач доходу є резидентом, по-друге, у державі, в якій здійснюється діяльність, стосовно якої виникає дохід.

"Угода та протокол до неї сприятимуть по-перше, уникненню подвійного оподаткування, по-друге, запобіганню ухиленню від сплати податків і, по-третє, взаємному зменшенню податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі", - сказано у пояснювальній записці.

Суб’єктами виконання угоди та протоколу до неї є Міністерство фінансів України та Державна фіскальна служба України.

"Внаслідок укладення зазначеної угоди та протоколу до неї підприємці обох країн отримають гарантії того, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території іншої країни, а також з джерел у цій іншій країні у вигляді дивідендів, процентів та роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню… Угода та протокол до неї спрямовані на попередження ухилень від сплати податків. Таким чином, створюються додаткові умови для поглиблення українсько-малайзійських економічних стосунків", - вказано у пояснювальній.

Нагадаємо, в кінці вересня глава держави Володимир Зеленський підписав законопроект №0005 "Про ратифікацію протоколу між урядом України та урядом Турецької Республіки про внесення змін до угоди між урядом України та урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи і майно ".

Як писало РБК-Україна, президент також схвалив ратифікацію протоколу зі Швейцарією про уникнення подвійного оподаткування.