ua en ru
Чт, 28 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Рада ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро: куда пойдут деньги и какие условия

11:18 28.05.2026 Чт
3 мин
Украина обязалась внести налоговые изменения для получения средств
aimg Мария Кучерявец
Рада ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро: куда пойдут деньги и какие условия Фото: Верховная Рада ратифицировала кредитное соглашение с ЕС на 90 млрд евро (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Верховная Рада ратифицировала масштабное соглашение с Европейским Союзом и Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о привлечении финансовой помощи - до 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный текст документа и трансляцию заседания парламента.

Читайте также: Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами

Приняли документ за основу и в целом 298 нардепов.

Соглашение подписали 27 мая в Брюсселе и Киеве. Кредитором выступает ЕС в лице Европейской комиссии, а от Украины - Нацбанк как агент-заемщик. Деньги выделяются для преодоления негативных последствий войны и поддержки стабильности украинской экономики.

Главное о кредите: миллиарды под залог репараций

Хотя юридически эта помощь является долгосрочным льготным займом, для государственного бюджета Украины она будет иметь характер гранта. Украина получает финансирование на уникальных условиях:

  • Кто платит проценты: Все расходы на обслуживание кредита (проценты) полностью будут покрываться за счет бюджета Евросоюза благодаря высокому кредитному рейтингу ЕС.
  • Кто вернет долг: Украина будет гасить этот заем исключительно в случае получения репараций от Российской Федерации. То есть текущей реальной долговой нагрузки на украинский бюджет этот кредит не создает.

На что пойдут деньги: закупка оружия и покрытие дефицита

Соглашение определяет четкий план финансирования на текущий 2026 год - всего до 45 миллиардов евро. Эту сумму официально разделили на два ключевых направления:

  • На закупку вооружения (до 28,3 млрд евро): эти средства пойдут напрямую на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку оружия и развитие отечественного производства оружия.
  • Бюджетная поддержка (16,7 млрд евро): деньги направят на закрытие "дыры" в госбюджете и социальные расходы. Эта сумма делится пополам: половина поступит через программу Ukraine Facility, а другая половина (до 8,35 млрд евро) - это прямая макрофинансовая помощь, которая будет выплачиваться тремя траншами.

График выплат и три требования ЕС

Макрофинансовая помощь на 2026 год в размере 8,35 млрд евро разбита на три части:

  • Первый транш - 3,2 млрд евро (поступит сразу после вступления в силу соглашения).
  • Второй транш - 3,7 млрд евро.
  • Третий транш - 1,45 млрд евро.

Чтобы получить каждую последующую выплату (интервал между которыми должен составлять не менее трех месяцев), Украина обязана выполнять три базовых условия:

  • Сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека (в частности меньшинств).
  • Получать положительные оценки от Еврокомиссии по проведению реформ.
  • Не отменять и не ослаблять те антикоррупционные шаги, которые уже были внедрены ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Посылки и НДС для ФОП: какие реформы должна провести Украина

Для получения денег Украина подписала перечень конкретных обязательств. Официальный документ содержит длинный список структурных изменений в налоговой и таможенной сферах, распределенных под различные транши.

В частности, Украина согласилась на важные изменения, которые коснутся обычных украинцев и предпринимателей:

  • Налогообложение международных посылок. Отмена лимита в 150 евро за исключением товаров для сектора безопасности и обороны (сейчас ниже этого "порога" НДС и пошлина с посылок не взимается).
  • Налогообложение доходов от цифровых платформ (такси, курьеры, маркетплейсы).
  • Продление 5% военного сбора еще на 3 года (уже проголосовано).
  • Реформа упрощенной системы для ФЛП, особенно 3-й группы.
  • Борьба с дроблением бизнеса для уклонения от налогов.
  • Введение дифференцированных ставок налога для ФОП 3-й группы в зависимости от вида деятельности.
  • Продолжение реформы НДС и таможни.
  • Новый Таможенный кодекс по правилам ЕС.

Читайте также: Провал закона о посылках: к чему это может привести и какие сценарии есть у Украины

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Евросоюз Верховная рада
Новости
Посольство США покинуло Киев? В МИД Украины дали четкий ответ
Посольство США покинуло Киев? В МИД Украины дали четкий ответ
Аналитика
Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Владельцы топлива. Кому принадлежат крупнейшие сети АЗС Украины и кто диктует цены