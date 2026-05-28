Рада ратифицировала соглашение с ЕС на 90 млрд евро: куда пойдут деньги и какие условия

Верховная Рада ратифицировала масштабное соглашение с Европейским Союзом и Меморандум о взаимопонимании. Речь идет о привлечении финансовой помощи - до 90 миллиардов евро на 2026-2027 годы.

Приняли документ за основу и в целом 298 нардепов.

Соглашение подписали 27 мая в Брюсселе и Киеве. Кредитором выступает ЕС в лице Европейской комиссии, а от Украины - Нацбанк как агент-заемщик. Деньги выделяются для преодоления негативных последствий войны и поддержки стабильности украинской экономики.

Главное о кредите: миллиарды под залог репараций

Хотя юридически эта помощь является долгосрочным льготным займом, для государственного бюджета Украины она будет иметь характер гранта. Украина получает финансирование на уникальных условиях:

Все расходы на обслуживание кредита (проценты) полностью будут покрываться за счет бюджета Евросоюза благодаря высокому кредитному рейтингу ЕС. Кто вернет долг: Украина будет гасить этот заем исключительно в случае получения репараций от Российской Федерации. То есть текущей реальной долговой нагрузки на украинский бюджет этот кредит не создает.

На что пойдут деньги: закупка оружия и покрытие дефицита

Соглашение определяет четкий план финансирования на текущий 2026 год - всего до 45 миллиардов евро. Эту сумму официально разделили на два ключевых направления:

На закупку вооружения (до 28,3 млрд евро)

: эти средства пойдут напрямую на финансирование оборонно-промышленного потенциала Украины, закупку оружия и развитие отечественного производства оружия. Бюджетная поддержка (16,7 млрд евро): деньги направят на закрытие "дыры" в госбюджете и социальные расходы. Эта сумма делится пополам: половина поступит через программу Ukraine Facility, а другая половина (до 8,35 млрд евро) - это прямая макрофинансовая помощь, которая будет выплачиваться тремя траншами.

График выплат и три требования ЕС

Макрофинансовая помощь на 2026 год в размере 8,35 млрд евро разбита на три части:

Первый транш - 3,2 млрд евро (поступит сразу после вступления в силу соглашения).

Второй транш - 3,7 млрд евро.

Третий транш - 1,45 млрд евро.

Чтобы получить каждую последующую выплату (интервал между которыми должен составлять не менее трех месяцев), Украина обязана выполнять три базовых условия:

Сохранять и уважать демократические механизмы, многопартийную систему, верховенство права и права человека (в частности меньшинств).

Получать положительные оценки от Еврокомиссии по проведению реформ.

Не отменять и не ослаблять те антикоррупционные шаги, которые уже были внедрены ранее по требованиям ЕС или МВФ.

Посылки и НДС для ФОП: какие реформы должна провести Украина

Для получения денег Украина подписала перечень конкретных обязательств. Официальный документ содержит длинный список структурных изменений в налоговой и таможенной сферах, распределенных под различные транши.

В частности, Украина согласилась на важные изменения, которые коснутся обычных украинцев и предпринимателей: