Рада рассмотрит законопроект о налоге на выведенный капитал 8 ноября

Фото: Нина Южанина (РБК-Украина)

Введение налога на выведенный капитал повлияет на проект бюджета-2019

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о налоге на выведенный капитал 8 ноября 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нины Южаниной в эфире телеканала "Прямой".

По ее словам, законопроект о налоге на выведенный капитал разрабатывался около трех лет. На сегодня украинская сторона согласовывает его с Международным валютным фондом.

"В четверг, 8 ноябрь, этот проект закона будет рассматриваться в Верховной Раде после трехлетней кропотливой работы", - отметила Южанина.

Она также подчеркнула, что принятие законопроекта повлияет на подготовку бюджета-2019 ко второму чтению.

"Мы уже распланировали, как мы двигаемся по принятию этого закона в Раде. Вчера на заседании комитета министр финансов (и. о. главы Минфина Оксана Маркарова, - ред.) пообещала, что после принятия...ко второму чтению проект закона о бюджете будет перестроен на основе налога на выведенный капитал", - добавила она.

Напомним, 5 июля президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную раду законопроект "О внесении изменений в Налоговый кодекс относительно налога на выведен капитал".

Согласно пояснительной записке, что с 1 января 2019 налог на прибыль предприятий будет заменен налогом на выведенный капитал. Предполагается, что он позволит упростить ведение бизнеса, сократить расходы плательщиков на исполнение налоговой обязанности, предотвратить занижение базы налогообложения и уклонения от налогообложения в Украине.

16 октября представитель президента в парламенте Ирина Луценко назвала налог на выведенный капитал налогом на офшоризацию.