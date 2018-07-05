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В Раде появился президентский законопроект о налоге на выведенный капитал

НовостиПолитика    05.07.2018 - 15:08
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

В Верховной раде Украины появился законопроект №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в четверг, 5 июля 2018 года.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству. Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР.

"Определен президентом как неотложный", - гласит информация на сайте Рады.

Напомним, в среду президент Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом объявил, что внес в Верховную раду Украины законопроект "О налоге на выведенный капитал".

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Теги публикации: Верховная Рада, Порошенко Петр, Закон, капитал  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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