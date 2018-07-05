В Раде появился президентский законопроект о налоге на выведенный капитал

Сейчас текст документа отсутствует на сайте Рады

В Верховной раде Украины появился законопроект №8557 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налога на выведенный капитал". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Проект был зарегистрирован в четверг, 5 июля 2018 года.

Последний этап прохождения - передан на рассмотрение руководству. Сейчас текст документа отсутствует на сайте ВР.

"Определен президентом как неотложный", - гласит информация на сайте Рады.

Напомним, в среду президент Петр Порошенко в ходе встречи с бизнесом объявил, что внес в Верховную раду Украины законопроект "О налоге на выведенный капитал".