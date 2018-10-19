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Рада розгляне законопроект про податок на виведений капітал 8 листопада

Новини » Політика    19.10.2018 - 08:49
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)
Фото: Ніна Южаніна (РБК-Україна)

Введення податку на виведений капітал вплине на проект бюджету-2019

Верховна рада України розгляне законопроект про податок на виведений капітал 8 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної в ефірі телеканалу "Прямий".

За її словами, законопроект про податок на виведений капітал розроблявся близько трьох років. На сьогодні українська сторона погоджує його з Міжнародним валютним фондом.

"У четвер, 8 листопада, цей проект закону буде розглядатися у Верховній Раді після трирічної копіткої роботи", - зазначила Южаніна.

Вона також підкреслила, що прийняття законопроекту вплине на підготовку бюджету-2019 до другого читання.

"Ми вже розпланували, як ми рухаємося за прийняття цього закону в Раді. Вчора на засіданні комітету міністр фінансів (в.о. глави Мінфіну Оксана Маркарова, - ред.) пообіцяла, що після прийняття...до другого читання проект закону про бюджет буде перебудований на основі податку на виведений капітал", - додала вона.

Нагадаємо, 5 липня президент України Петро Порошенко подав до Верховної ради законопроект "Про внесення змін до Податкового кодексу щодо податку на виведений капітал".

Згідно з пояснювальною запискою, що з 1 січня 2019 податок на прибуток підприємств буде замінений податком на виведений капітал. Передбачається, що він дозволить спростити ведення бізнесу, скоротити витрати платників на виконання податкових обов'язків, попередити заниження бази оподаткування та ухилення від оподаткування в Україні.

16 жовтня представник президента в парламенті Ірина Луценко назвала податок на виведений капітал податком на офшорізацію.

 

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