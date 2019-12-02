Рада рассмотрит закон об отсрочке института уголовных проступков

Верховная рада Украины во вторник, 3 декабря, рассмотрит законопроект №2155 об отсрочке института уголовных проступков. Об этом заявил глава комитета по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский во время заседания согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Он подчеркнул, что в случае непринятия проекта с 1 января в Украине будет запущен институт, который совершенно не готов к внедрению правоохранителями.

"У нас стоит на завтра законопроект №2155 об отсрочке введения института уголовных проступков. Он стоит последним. Просьба поставить его все же раньше, поскольку мы его обязательно должны принять до конца года в целом. Иначе с 1 января запускается институт, который совершенно не готов к внедрению правоохранительными органами", - сказал глава комитета.

Напомним, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал ВР отсрочить введение института уголовных проступков до 1 июля 2020 года. Подчеркивалось, что до этой даты правоохранительные органы, а именно ГПУ, Нацполиция и ГБР должны подготовиться к введению реестра досудебных расследований и введению института уголовных проступков.

Так, ранее в парламенте также предлагали отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. Тогда комитет рекомендовал Раде отложить введение законопроекта до 1 января 2021 года.

Как писало РБК-Украина, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 24 апреля. В документе прописано, что он вступает в силу с 1 января 2020 года.