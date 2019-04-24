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Опубликован закон об уголовных проступках

Новости » Общество    24.04.2019 - 13:15
Опубликован закон об уголовных проступках
Иллюстративное фото (УНИАН)

Закон вступит в силу с января 2020 года

Закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" в среду, 24 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Опубликован закон об уголовных проступках

Документом определяется, что уголовный проступок является деянием (действием или бездействием), за совершение которого предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тыс. гривен) или другое наказание, не связанное с лишением свободы. В то же время преступления подразделяются в зависимости от срока наказания в виде лишения свободы и штрафа в размере: тяжкие и особо тяжкие.

Подчеркнем, закон предусматривает, что управление транспортом в состоянии опьянения определяется как уголовный проступок. За него устанавливается наказание в виде штрафа 17-34 тысяч гривен и запрет управлять до трех лет; а при повторном нарушении - до 51 тысячи гривен с запретом управлять от 2 до 3 лет.

К уголовным проступкам предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

Напомним, 22 апреля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году депутаты ВР приняли закон об уголовных проступках: за законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" проголосовали 239 парламентариев.

Добавим также, замминистра внутренних дел Вадим Троян заявил, что закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, что значительно разгрузит следователей.

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