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Раде рекомендуют отложить внедрение закона об уголовных проступках

Новости » Политика     13.11.2019 - 20:21
Раде рекомендуют отложить внедрение закона об уголовных проступках
Фото: Денис Монастырский (РБК-Украина)

Комитет рекомендует отложить вступление в силу закона до 1 июля 2020 года

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной раде отсрочить внедрение института уголовных проступков до 1 июля 2020 года. Об этом заявил председатель комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Монастырского, парламенту рекомендуют отложить внедрение законопроекта на 6 месяцев, а именно до 1 июля следующего года.

"Предложение ГПУ - отсрочить на 6 месяцев с момента вступления в силу закон об уголовных проступках. Конкретно, до 1 июля 2020 года под ответственность генерального прокурора", - рассказал он.

Нардеп отметил, что сроки внедрения института больше не будут откладываться.

"На самом деле, мы все здесь за то, чтобы институт уголовных проступков заработал как можно быстрее. Больше отсрочки не будет. И с 1 июля 2020 года институт должен заработать. Мы сейчас должны проголосовать, рекомендовать Раде принять законопроект № 2155 в первом чтении за основу и в целом с предложениями комитета и отстрочить до 1 июля 2020 года. "За" 21. Решение принято", - завил Монастырский.

Председатель комитета отметил, что до этой даты правоохранительные органы, а именно ГПУ, Нацполиция и ГБР должны подготовиться к введению Реестра досудебных расследований и введения института уголовных проступков.

Так, Рада должна принять решение об отстрочке вступления в силу закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по упрощению досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений", который на сегодня должен вступать в силу 1 января 2020 года.

Напомним, ранее в парламенте также предлагали отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. Тогда комитет рекомендовал Раде отложить введение законопроекта до 1 января 2020 года.

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