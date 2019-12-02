Рада розгляне закон про відтермінування інституту кримінальних проступків

Верховна рада України у вівторок, 3 грудня, розгляне законопроект №2155 про відтермінування інституту кримінальних проступків. Про це заявив глава комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський під час засідання погоджувальної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Він підкреслив, що у випадку неприйняття проекту з 1 січня в Україні буде запущений інститут, який абсолютно не готовий до впровадження правоохоронцями.

"У нас стоїть на завтра законопроект №2155 про відтермінування запровадження інституту кримінальних проступків. Він стоїть останнім. Прохання поставити його все ж таки раніше, оскільки ми його обов'язково маємо прийняти до кінця року в цілому. Інакше з 1 січня запускається інститут, який абсолютно не готовий до впровадження правоохоронними органами", - сказав глава комітету.

Нагадаємо, комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував ВР відстрочити запровадження інституту кримінальних проступків до 1 липня 2020 року. Підкреслювалося, що до цієї дати правоохоронні органи, а саме ГПУ, Нацполіція і ДБР повинні підготуватися до введення Реєстру досудових розслідувань і введення інституту кримінальних проступків.

Так, раніше в парламенті також пропонували відкласти набуття чинності законом про кримінальні проступки. Тоді комітет рекомендував Раді відкласти введення законопроекту до 1 січня 2021 року.

Як писало РБК-Україна, закон про кримінальні проступки був опублікований у виданні "Голос України" в середу, 24 квітня. У документі прописано, що він набуває чинності з 1 січня 2020 року.