ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках

Новости » Политика     08.11.2019 - 18:00
В Раде предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках
Иллюстративное фото (president.gov.ua)

Предлагается отложить вступление в силу закона до 2021 вместо 2020 года

Верховной раде Украины предлагают отложить вступление в силу закона об уголовных проступках. Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, комитет по вопросам правоохранительной деятельности провел слушания на тему "Готовность к внедрению института уголовных проступков в практическую деятельность органов предварительного расследования с 1 января 2020 года".

"Председатель комитета Денис Монастырский, открывая слушания, сообщил, что сегодня есть законопроект, поданный народными депутатами, об отсрочке введения института уголовных проступков до 1 января 2021 года", - указано в сообщении.

При этом есть действующий закон, согласно которому институт уголовных проступков должен заработать с 1 января 2020 года, то есть чуть более чем за полтора месяца.

Напомним, закон об уголовных проступках был опубликован в издании "Голос Украины" 24 апреля. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Так, 22 апреля пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о новой классификации уголовных нарушений.

Как писало РБК-Украина ранее, в прошлом году депутаты ВР 8 созыва приняли закон об уголовных проступках: за законопроект №7279-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении досудебного расследования отдельных категорий уголовных правонарушений" проголосовали 239 парламентариев.

Добавим также, заместитель министра внутренних дел Вадим Троян заявил, что закон об уголовных проступках позволит расследовать нетяжкие преступления по упрощенной процедуре, что значительно разгрузит следователей.

Комитет Рады по нацбезопасности хочет проверить качество бронежилетов Комитет ВР попросит расширить перечень госпредприятий, не подлежащих приватизации
Новости Украины Верховная Радауголовное делоЗакон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь