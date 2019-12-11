Рада рассмотрит закон об особом статусе Донбасса в четверг

Закон о продлении специального статуса Донбасса Верховная Рада рассмотрит в четверг, 12 декабря. Об этом РБК-Украина сообщила депутат от фракции "Слунь народа" Ирина Верещук.

Верещук отметила, что у депутатов нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений до конца года.

"Это будет закон об особом статусе, а особенно его пролонгация. Потому что мы говорим, что нет времени на новый закон и внесение кардинальных изменений к концу года. А с Нового года спокойно садимся и будет нарабатывать или новый или внесение изменений в уже существующий" , - заявила Верещук.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после нормандской встречи заявил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год. Украинский президент добавил, что вопрос возвращения Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Также по словам Зеленского, бессрочное прекращение огня на Донбассе должно начаться до конца 2019 года.

По итогам нормандской встречи президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что особый статус Донбасса должен быть закреплен в Конституции Украины.