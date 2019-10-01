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Рада может снова рассмотреть закон о прослушке нардепов на этой неделе

Новости » Политика    01.10.2019 - 13:15
Рада может снова рассмотреть закон о прослушке нардепов на этой неделе
Иллюстративное фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Правоохранительный комитет просит поставить рассмотрение закона на пятницу

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности просит парламент в эту пятницу вынести на рассмотрение в повторном втором чтении законопроект №1009 авторства президента Владимира Зеленского, которым разрешается прослушка народных депутатов. Об этом заявил глава комитета Денис Монастырский, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, законопроект о прослушке депутатов и отмене "поправок Лозового" к повторному второму чтению получил 279 поправок. Нардеп отметил, что 1 октября комитет подготовит проект к вынесению в сессионный зал.

"Комитет по вопросам правоохранительной деятельности сегодня в 16:00 рассмотрит ряд законопроектов, которые предлагает Верховной раде рассмотреть на этой неделе. На 4 октября мы бы просили поставить законопроект №1009 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты о совершенствовании отдельных положений уголовно-процессуального законодательства", - заявил Монастырский.

Напомним, ранее Рада отправила на повторное второе чтение законопроект №1009 президента Владимира Зеленского, который предусматривает разрешение на прослушку нардепов. В частности, принятие закона в целом вызвало возражения среди нардепов именно в виду того, что законом предлагалось разрешить без согласия парламента осуществлять обыск нардепа, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон Рада приняла за основу 10 сентября.

Отметим, комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Раде принять законопроект №1009 президента Владимира Зеленского.

Добавим также, этот проект закона глава государства внес в Раду 29 августа.

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