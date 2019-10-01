Рада може знову розглянути закон про прослушку нардепів на цьому тижні

Ілюстративне фото (facebook.com verkhovna.rada.ukraine)

Правоохоронний комітет просить поставити розгляд закону на п'ятницю

Комітет з питань правоохоронної діяльності просить парламент у цю п'ятницю винести на розгляд у повторному другому читанні законопроект №1009 авторства президента Володимира Зеленського, яким дозволяється прослушка народних депутатів. Про це заявив голова комітету Денис Монастирський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, законопроект щодо прослушки депутатів та відміни "правок Лозового" до повторного другого читання отримав 279 поправок. Нардеп зазначив, що 1 жовтня комітет підготує проект до винесення у сесійну залу.

"Комітет з питань правоохоронної діяльності сьогодні о 16:00 розгляне низку законопроектів, які пропонує Верховній раді розглянути на цьому тижні. На 4 жовтня ми би просили поставити законопроект №1009 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення окремих положень кримінально-процесуального законодавства", - заявив Монастирський.

Нагадаємо, раніше Рада відправила на повторне друге читання законопроект №1009 президента Володимира Зеленського, який передбачає дозвіл на прослушку нардепів. Зокрема, прийняття закону в цілому викликало заперечення серед нардепів саме з огляду на те, що законом пропонувалося дозволити без згоди парламенту здійснювати обшук нардепа, огляд його особистих речей і багажу, транспорту, жилого чи службового приміщення, а також втручатися у таємницю листування, телефонних розмов та іншої кореспонденції.

Як писало РБК-Україна раніше, даний закон Рада прийняла за основу 10 вересня.

Відзначимо, комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував Раді прийняти законопроект №1009 президента Володимира Зеленського.

Додамо також, цей проект закону глава держави вніс до Ради 29 серпня.