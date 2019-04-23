Рада рассмотрела почти 2 тысячи правок к "языковому закону"

Верховная рада рассмотрела почти 2 тысячи поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" во вторник, 23 апреля. Об этом сообщил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Всего ко второму чтению подано 2082 правки, нардепы прошли 1975. Таким образом, сейчас рассмотрено почти 95% поправок.

"Коллеги, у нас осталось 107 поправок ... Завтра состоится открытое заседание комитета по вопросам культуры. На это заседание приглашаются все представители фракций... Завтра в 10:00 собираемся для продолжения нашей работы", - отметил глава парламента.

Отметим, поправки рассматривались практически в пустом сессионном зале.

Так, сегодня парламент продолжил рассмотрение "языкового закона".

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрела почти 90% поправок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" по состоянию на 11 апреля.

Как писало РБК-Украина ранее, Парубий подчеркнул, что в настоящее время нет рисков не принять "языковый закон " - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". По его словам, большинство парламента поддерживает принятие закона.

Спикер Рады заявил, что ВР будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля. После завершения рассмотрения поправок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены.