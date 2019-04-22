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Рада проголосует за "языковый закон" в четверг

Новости » Политика    22.04.2019 - 11:57
Рада проголосует за "языковый закон" в четверг
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Депутатам осталось рассмотреть менее 300 правок к закону

В этот пленарный четверг Верховная рада будет голосовать за принятие во втором чтении "языкового закона". Об этом заявил председатель Верховной рады Андрей Парубий во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, депутатам осталось рассмотреть менее 300 правок к закону.

"Хочу напомнить, что первый закон, который есть в повестке дня - это закон о языке. У нас осталось чуть менее 300 правок. Но опыт демонстрирует, что мы в день проходим около 200 правок. Поэтому есть основания думать, что завтра и в среду мы еще будем рассматривать эти поправки", - сообщил Парубий.

По его словам, после завершения рассмотрения правок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены.

"Я хочу призвать главу комитета Николая Княжицкого, собрать комитет после завершения рассмотрения правок. Проанализировать работу по всем правкам, предложить ВР к которым правкам необходимо вернуться, а какие правки - необходимо изложить в другой редакции. Я предполагаю, что мы в четверг сможем перейти к принятию закона о языке", - заявил Парубий.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины вернется к рассмотрению "языкового закона" после второго тура выборов. В частности, добавим, что Рада рассмотрела почти 90% правок ко второму чтению "языкового закона" - законопроекта "О функционировании украинского языка как государственного" в четверг, 11 апреля.

В свою очередь, глава комитета Верховной рады по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий исключает, что "языковой закон" будет провален после выборов. 

"Я не вижу, как результаты выборов могут повлиять на принятие или непринятие законопроекта. Поскольку оба кандидата высказались публично за сохранение украинского языка как государственного. Я не вижу каких-то угроз для этого. Другой вопрос, это в какой форме будет принят закон - над этим мы сейчас работаем", - заявил Княжицкий.

Отметим, кандидат в президенты, который сейчас лидирует по результатам экзит-полов, Владимир Зеленский в интервью РБК-Украина отметил, что у него есть вопросы к закону, который регулирует языковые квоты.

"Квоты останутся. Вопрос, какими они должны быть? Даже не так. Там вопрос в регулировании этих квот... Никто отменять квоты не будет", - подчеркнул он.

Добавим, что в случае принятия "языкового закона" комиссия по вопросам украинского языка будет создаваться как отдельный орган исполнительной власти и будет устанавливать стандарты оценки для желающих сдать экзамен. Также институт Уполномоченного по вопросам украинского языка будет создан при Кабинете министров.

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