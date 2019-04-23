Рада продолжила рассмотрение "языкового закона"

Фото: Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

Нардепам осталось рассмотреть 251 правку

Верховная рада Украины продолжила рассмотрение "языкового закона". Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что парламентариям осталось рассмотреть 251 правку ко второму чтению закона.

Напомним, ранее Парубий подчеркнул, что в настоящее время нет рисков не принять "языковый закон " - законопроект "О функционировании украинского языка как государственного". По его словам, большинство парламента поддерживает принятие закона.

"Чтобы мы не пугали украинцев, что вдруг закон о языке может быть поставлен под риск. Я могу вам сказать, поддерживает закон о языке: "Блок Петра Порошенко", "Народный фронт", "Самопомич" поддерживают закон о языке, "Батькивщина", "Радикальная партия", группа "Воля народа", как минимум 25 внефракционных поддерживают закон о языке", - уверял глава ВР.

Ранее Парубий заявил, что Рада будет голосовать за "языковой закон" в четверг, 25 апреля. После завершения рассмотрения поправок должен собраться профильный комитет по вопросам культуры и проанализировать, какие правки были провалены.

Добавим также, спикер ВР заявлял, что в неделю завершения рассмотрения поправок и голосования за "языковой закон" не будет подписывать отпуска народным депутатам.