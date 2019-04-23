Рада розглянула майже 2 тисячі правок до "мовного закону"

Верховна рада розглянула майже 2 тисячі поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" у вівторок, 23 квітня. Про це повідомив спікер ВР Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Всього до другого читання подано 2082 правки, нардепи пройшли 1975. Таким чином, зараз розглянуто майже 95% поправок.

"Колеги, у нас залишилося 107 правок… Завтра відбудеться відкрите засідання комітету з питань культури. На це засідання запрошуються усі представники фракцій... Завтра о 10 годині збираємся для продовження нашої роботи", - зазначив глава парламенту.

Відзначимо, поправки розглядалися практично в порожньому сесійному залі.

Так, сьогодні парламент продовжив розгляд "мовного закону".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада розглянула майже 90% поправок до другого читання "мовного закону" - законопроекту "Про функціонування української мови як державної" станом на 11 квітня.

Як писало РБК-Україна раніше, Парубій підкреслив, що на даний час немає ризиків не прийняти "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної". За його словами, більшість парламенту підтримує прийняття закону.

Спікер Ради заявив, що ВР буде голосувати за "мовний закон" у четвер, 25 квітня. Після завершення розгляду поправок повинен зібратися профільний комітет з питань культури і проаналізувати, які правки були провалені.