Появился текст постановления о роспуске ЦИК

Фото: Центризбирком (РБК-Украина)

ЦИК могут распустить в связи представлением Зеленского

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления о роспуске Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Соответствующие документы появились на сайте парламента.

В проекте говорится, что полномочия всего состава ЦИК будут прекращены в соответствии с п. 21 ч. 1 ст. Конституции Украины и ст. 311 закона о ЦИК с учетом мотивированного представления президента.

Таким образом, будут прекращены полномочия:

Аллы Басалаевой

Натальи Бернацкой

Михаила Вербенского

Олега Диденко

Андрея Евстигнеева,

Ирины Ефремовой

Ольги Желтовой

Олега Конопольского

Светланы Кустовой

Ольги Лотюк

Екатерины Махницкой

Виталия Плукаря

Евгения Радченко

Татьяны Слипачук

Леонтия Шипилова

Татьяны Юзьковой

В сопроводительных документах говорится, что президент Владимир Зеленский указывает на то, что ЦИК в ходе парламентских выборов проявила "недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость в решении отдельных вопросов", следствием чего стали судебные процессы, по результатам которых действия ЦИК признаны противоправными.

Фото: представление о роспуске ЦИК

Кроме того, Зеленский указал на то, что суды отменили решения ЦИК об отказе 28 кандидатов в народные депутаты. Также примером "необъективности и политической ангажированности" он назвал ситуации в округах № 169 и 198.

Напомним, ранее сообщалось, что ЦИК отложил пересчет голосов в округе №198 после представления о роспуске комиссии.

Также вчера сообщалось, что новый ЦИК может быть сформирован до октября.