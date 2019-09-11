ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Новый ЦИК может быть сформирован до октября

Новости » Политика    11.09.2019 - 18:03
Новый ЦИК может быть сформирован до октября
Фото: здание ЦИК (Виталий Носач/РБК-Украина)

За увольнение ЦИК Рада может проголосовать уже завтра

Новый состав Центральной избирательной комиссии может быть сформирован до октября. Об этом заявил народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Качура, передает корреспондент РБК-Украина.

Парламентарий отметил, что голосование за увольнение членов ЦИК должно быть вынесено в парламент в четверг, 12 сентября. По его словам, сейчас между фракциями продолжаются переговоры.

"Голосование вероятно состоится завтра. Надеемся, что 300 голосов будет", - заявил Качура.

Он также добавил, что парламент не будет затягивать с представлением кандидатур в новый состав ЦИК.

"Мы должны выбрать новый состав ЦИК в течение двух недель. До октября, я думаю, будет 100% новый ЦИК", - заверил депутат ВР.

Напомним, комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти рекомендует парламенту одобрить представление президента Владимира Зеленского по поводу досрочного роспуска состава ЦИК.

РБК-Украина ранее анонсировало, что Рада может рассмотреть вопрос досрочного роспуска ЦИК уже 12 сентября. Отметим, в Комитете избирателей Украины заявили, что объективные причины для роспуска комиссии отсутствуют.

Во вторник, 10 сентября, президент направил в ВР представление об увольнении нынешнего состава Центризбиркома.

Глава ЦИК назвала представление Зеленского политическим решением "Опора" просит Раду провести консультации перед роспуском ЦИК
Новости Украины Центральная избирательная комиссияВерховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь