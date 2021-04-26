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Рада в пятницу не будет заслушивать Кабмин: пленарное заседание предлагают отменить

Автор: Юлия Струк

Пленарное заседание Верховной рады в пятницу могут отменить. Традиционно на нем происходит заслушивание Кабинета министров.

Об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко во время согласительного совета ВР.

"Есть предложение к коллегам из всех фракций, чтобы пятницу сделать днем работы в комитетах и в округах, возможно кто-то будет отправляться работать с общинами. Действительно, много вопросов поднакопилось. Соответствующий проект постановления мы сегодня предложим на одну из внеочередных сессий, пожалуй, ту, которая будет в четверг", - отметил нардеп.

Напомним, спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что парламент завтра может собраться на два внеочередных заседания. Нардепы рассмотрят 14 вопросов.

Так, глава фракции "Голос" Ярослав Железняк анонсировал, что Верховная рада может провести четыре внеочередных заседания на этой неделе.

Как писало РБК-Украина, замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что на этой неделе парламент может собраться на два внеочередных заседания - во вторник и четверг.

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