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Рада в п'ятницю не заслуховуватиме Кабмін: пленарне засідання пропонують скасувати

Автор: Юлія Струк

Пленарне засідання Верховної ради у п'ятницю можуть скасувати. Традиційно на ньому відбувається заслуховування Кабінету міністрів.

Про це заявив перший замглави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час погоджувальної ради ВР.

"Є пропозиція до колег з усіх фракцій, щоб пятницю зробити днем роботи в комітетах та на округах, можливо хтось уже буде відправлятися працювати з громадами. Дійсно, багато питань піднакопичилось. Відповідний проект постанови ми сьогодні запропонуємо на одну з позачергових сесій, мабуть, ту, яка буде в четвер", - зазначив нардеп.

Нагадаємо, спікер ВР Дмитро Разумков заявив, що парламент завтра може зібратися на два позачергових засідання. Нардепи розглянуть 14 питань.

Так, глава фракції "Голос" Ярослав Железняк анонсував, що Верховна рада може провести чотири позачергових засідання цього тижня.

Як писало РБК-Україна, заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук заявила, що цього тижня парламент може зібратися на два позачергових засідання - у вівторок і четвер.

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