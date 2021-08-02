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Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости

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Украина, Понедельник 02 августа 2021 17:39
Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости Фото: Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Верховная Рада соберется 24 августа на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. Соответсвующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.

"24 августа в 13:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости Украины", - написал Гончаренко.

Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости

Ранее президент Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости Украины.

Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.

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