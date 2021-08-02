Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости
Фото: Рада проведет торжественное заседание по случаю Дня независимости (Виталий Носач, РБК-Украина)
Верховная Рада соберется 24 августа на торжественное заседание по случаю Дня независимости Украины. Соответсвующее распоряжение подписал глава Рады Дмитрий Разумков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение народного депутата Алексея Гончаренко.
"24 августа в 13:00 состоится торжественное заседание Верховной Рады по случаю Дня Независимости Украины", - написал Гончаренко.
Ранее президент Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости Украины.
Напомним, на реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен.