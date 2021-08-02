Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня незалежності
Фото: Рада проведе урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Верховна Рада збереться 24 серпня на урочисте засідання з нагоди Дня Незалежності України. Відповідне розпорядження підписав голова Ради Дмитро Разумков.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сообщение народного депутата Олексія Гончаренка.
"24 серпня о 13:00 відбудеться урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Незалежності України", - написав Гончаренко.
Раніше президент Володимир Зеленський презентував план святкування Дня Незалежності України.
Нагадаємо, на реалізацію Плану заходів з підготовки та відзначення 30-ї річниці Незалежності України планується витратити 5,4 млрд гривень.