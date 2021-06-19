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На празднование 30-летия независимости Украины планируют потратить 5,4 млрд гривен

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Украина, Суббота 19 июня 2021 23:08
На празднование 30-летия независимости Украины планируют потратить 5,4 млрд гривен Фото: на празднование 30-летия независимости Украины потратят 5,4 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На реализацию плана мероприятий по подготовке и празднованию 30-й годовщины Независимости Украины планируется потратить 5,4 млрд гривен. Об этом говорится в заключении Министерства финансов к проекту постановления правительства, которое было принято 31 мая 2021 года.

Документ есть в распоряжении РБК-Украина.

"Согласно финансово-экономическим расчетам к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен", - говорится в документе.

В Минфине также отметили, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд гривен. Однако в министерстве рекомендуют эти мероприятия не финансировать.

Напомним, по данным опроса компании Research & Branding Group, на протяжении 30 лет независимости украинцев значительно больше устраивают почти все стороны жизни. Единственной сферой, в которой было лучше во времена СССР, является гарантированность трудоустройства.

Отметим, по данным опроса фонда "Демократические инициативы" и Центра Разумкова, если бы референдум о провозглашении государственной независимости Украины проходил в середине августа 2020 года, за проголосовали бы 67,7% граждан.

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