Рада провалила закон о е-системе разрешений на выбросы

"За" проголосовали только 194 парламентария. Поскольку документ уже дважды отправляли на повторное первое чтение в комитет, из-за отсутствия поддержки за основу его отклонили.

Закон предлагал ввести интегрированное разрешение, прописать требования к мониторингу выбросов и других видов деятельности.

Порядок ведения реестра интегрированных разрешений должен был утверждать Кабинет министров.

Ожидалось, что размер платы за получение интегрированного разрешения составит 15 минимальных заработных плат. Прогнозируемое количество субъектов хозяйствования, которые будут получать такое разрешение, составляет около 3500.