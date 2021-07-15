Рада провалила закон про е-систему дозволів на викиди

Верховна рада провалила створення електронної системи видачі дозволів на викиди. Парламент не зміг з третьої спроби ухвалити за основу відповідний законопроект №4167.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.
"За" проголосували лише 194 парламентарі. Оскільки документ уже двічі відправляли на повторне перше читання до комітету, через відсутність підтримки за основу його відхилили.
Закон пропонував запровадити інтегрований дозвіл, прописати вимоги до моніторингу викидів і інших видів діяльності.
Порядок ведення реєстру інтегрованих довкільних дозволів мав затверджувати Кабінет міністрів.
Очікувалося, що розмір плати за отримання інтегрованого довкільного дозволу становитиме 15 мінімальних заробітних плат. Прогнозована кількість суб’єктів господарювання, які будуть отримувати такий дозвіл, становить близько 3500.
Нагадаємо, комітет ВР з питань антикорупційної політики розглянув доопрацьований законопроект №4167 на предмет відповідності вимогам антикорупційного законодавства. Зазначалося, що він не містить ризиків корупції.
Як писало РБК-Україна, наприкінці травня нардепи не змогли створити електронну систему видачі дозволів на викиди. Парламент вдруге відправив на повторне перше читання законопроект №4167.
А у середині лютого ВР вперше відправила на повторне перше читання законопроект №4167 "Про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення".