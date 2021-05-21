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Рада просит США и ЕС ввести санкции за строительство газопровода "Северный поток-2"

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Украина, Пятница 21 мая 2021 11:33
Рада просит США и ЕС ввести санкции за строительство газопровода "Северный поток-2" Фото: Рада поддержала обращение к США и ЕС по поводу санкций за строительство "Северного потока-2" (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада поддержала обращение к Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу о введении санкций за строительства газопровода "Северный поток-2". Народные депутаты приняли соответствующий проект постановления №5520.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 292 нардепа.

Рада призвала Палату представителей и Сенат Конгресса США 117-го созыва использовать весь имеющийся инструментарий, предусмотренный американским законодательством, "для полной и необратимой остановки строительства газопровода в рамках проекта "Северный поток-2" путем применения блокирующих санкций против всех участников данного российского геополитического проекта, в том числе "Nord Stream AG".

Украинские парламентарии выразили глубокую обеспокоенность тем, что представленный 19 мая Государственным департаментом США доклад Конгрессу и предложенные дополнительные санкции не предусматривают меры против ключевой компании участника "Северного потока-2" - "Nord Stream AG".

"Реализация "Северного потока-2" окончательно развяжет руки РФ и позволит продолжить российское военное вторжение в Украину", - говорится в постановлении.

Напомним, Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в Nord Stream 2. Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.

Как писало РБК-Украина, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".

Так, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией через российский трубопровод.

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