"Северный поток-2": Рада завтра проголосует обращение к США о введении санкций
Верховная рада завтра проголосует проект постановления об обращении к Соединенным Штатам Америки по введению санкций из-за строительства газопровода "Северный поток-2". Сегодня постановление рассмотрит профильный комитет.
"Сейчас готовится к подписанию проект постановления об обращении ВР к Палату представителей и Сенату Конгресса США 117 созыва по активизации усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем общего введения санкций в отношении строительства газопровода "Северный поток-2", - рассказал глава парламента.
Разумков дал поручение профильному комитету рассмотреть этот документ.
"В связи с этим обращаюсь к комитету... в 15:00 провести заседание и подготовить постановление к рассмотрению. Чтобы завтра после часа вопросов к правительству вторым вопросом мы могли ее рассмотреть в стенах ВРУ", - сказал глава ВР.
Напомним, Госдеп США предоставил Конгрессу отчет о компании и суднах, участвующих в Nord Stream 2. Комитет Сената США по международным делам заявил, что решение администрации не вводить санкции против оператора проекта является как минимум ошибочным.
Как писало РБК-Украина, представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все доступные дипломатические инструменты, чтобы остановить строительство газопровода "Северный поток-2".
Отметим, 18 мая портал Axios писал, что отказ от санкций в отношении "Северного потока-2" может означать, что администрация Джо Байдена не желает ставить под угрозу свои отношения с Германией через российский трубопровод.