Рада просить США і ЄС ввести санкції за будівництво газопроводу "Північний потік-2"

Верховна рада підтримала звернення до Сполучених Штатів Америки і Європейського союзу щодо введення санкцій за будівництва газопроводу "Північний потік-2". Народні депутати прийняли відповідний проект постанови №5520.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

"За" проголосували 292 нардепи.

Рада закликала Палату представників та Сенат Конгресу США 117-го скликання використати весь наявний інструментарій, передбачений американським законодавством, "для цілковитого і незворотного зупинення будівництва газопроводу в рамках проекту "Північний потік-2" шляхом застосування блокуючих санкцій проти всіх учасників даного російського геополітичного проекту, у тому числі "Nord Stream AG".

Українські парламентарі висловили глибоку стурбованість тим, що представлена 19 травня Державним департаментом США доповідь Конгресу США та запропоновані додаткові санкції не передбачають заходів проти ключової компанії учасника "Північного потоку-2" - "Nord Stream AG".

"Реалізація "Північного потоку-2" остаточно розв’яже руки РФ і дозволить продовжити російське військове вторгнення до України", - сказано у постанові.