Рада прошла все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде

Всего в законопроекте 1927 поправок

Верховная рада Украины (ВРУ) рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент "РБК-Украина".

Всего в законопроекте 1927 поправок.

"Мы завершили сложную, но плодотворную дискуссию во всех правках. В зал прибыл премьер-министр Владимир Гройсман и автор законопроекта Петр Алексеевич Порошенко".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд.

Также сообщалось, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суд была согласована с международными партнерами Украины.