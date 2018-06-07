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Рада прошла все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде

НовостиПолитика    07.06.2018 - 10:53
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Всего в законопроекте 1927 поправок

Верховная рада Украины (ВРУ) рассмотрела все поправки к законопроекту об антикоррупционном суде. Об этом сообщил спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий, передает корреспондент "РБК-Украина".

Всего в законопроекте 1927 поправок.

"Мы завершили сложную, но плодотворную дискуссию во всех правках. В зал прибыл премьер-министр Владимир Гройсман и автор законопроекта Петр Алексеевич Порошенко".

Напомним, ранее сообщалось, что президент Украины Петр Порошенко выступит в Верховной раде перед сегодняшним голосованием за Высший антикоррупционный суд.

Также сообщалось, что спорная поправка к законопроекту об антикоррупционном суд была согласована с международными партнерами Украины.

Рада проголосует за создание антикоррупционного суда между 11:30 и 12:00, - Парубий У Порошенко заявили, что спорная поправка об антикоррупционном суде согласована с международными партнерами
Теги публикации: Андрей Парубий, НАБУ, Верховная Рада, Суд, Закон  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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