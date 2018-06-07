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У Порошенка заявили, що спірна поправка про антикорупційний суд узгоджена з МВФ

НовиниПолітика    07.06.2018 - 10:15
Фото: Ірина Луценко (прес-служба)
Фото: Ірина Луценко (прес-служба)

Президент України виступить перед народними депутатами і внесе цю правку

Спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України. Про це у кулуарах Верховної Ради повідомила представник президента у парламенті Ірина Луценко, передає кореспондент "РБК-Україна".

"Президент України виступить перед народними депутатами і внесе цю правку, яка о 5 ранку була узгоджена з нашими міжнародними парнерами", - заявила Луценко.

За її словами, президент України Петро Порошенко оголосить поправку як автор законопроекту.

"Стаття 89 Закон "Про Регламент ВР" дозволяє йому це зробити. Це буде оголошено, депутатам буде роздано і ми будемо орієнтуватись на рішення комітету, щоб ця правка лягла в тіло закону, - зазначила вона і додала, що голосування буде орієнтовно між 11:30 и 12 00 годиною.

"Це той період, коли всі народні депутати повинні бути в залі", - підкреслила Луценко.

Відзначимо, президент України Петро Порошенко закликав народних депутатів прийняти поданий ним законопроект про антикорупційний суд, щоб він запрацював уже до кінця цього року.

Раніше спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що нардепи проголосують за законопроект про Вищу антикорупційному суді в четвер до обіду.

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Теги публікації: Юрій Луценко, НАБУ, МВФ, Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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