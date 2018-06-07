Рада розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд

Всього в законопроекті 1927 поправок
Верховна рада України (ВРУ) розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд. Про це повідомив спікер Верховної ради України Андрій Парубій, передає кореспондент "РБК-Україна".
Всього в законопроекті 1927 поправок.
"Ми завершили складну, але плідну дискусію по усіх правках. У залу прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман і автор законопроекту Петро Олексійович Порошенко", - заявив
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд.
Також повідомлялося, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.