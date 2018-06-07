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Рада розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 10:53
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)
Фото: Андрій Парубій (РБК-Україна)

Всього в законопроекті 1927 поправок

Верховна рада України (ВРУ) розглянула всі поправки до законопроекту про антикорупційний суд.  Про це повідомив спікер Верховної ради України Андрій Парубій, передає кореспондент "РБК-Україна".

Всього в законопроекті 1927 поправок.

"Ми завершили складну, але плідну дискусію по усіх правках. У залу прибув прем'єр-міністр Володимир Гройсман і автор законопроекту Петро Олексійович Порошенко", - заявив 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд.

Також повідомлялося, що спірна поправка до законопроекту про антикорупційний суд була узгоджена з міжнародними партнерами України.

Рада проголосує за створення антикорупційного суду між 11:30 та 12:00, - Парубій У Порошенка заявили, що спірна поправка про антикорупційний суд узгоджена з міжнародними партнерами
Теги публікації: Андрій Парубій, НАБУ, Верховна Рада, Суд, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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