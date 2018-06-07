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Порошенко виступить в Раді перед голосуванням за антикорупційний суд

НовиниПолітика    07.06.2018 - 09:38
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко на даний момент бере участь в засіданні фракції БПП

Президент України Петро Порошенко виступить у Верховній раді перед сьогоднішнім голосуванням за Вищий антикорупційний суд. Про це РБК-Україна повідомили джерела в парламенті.

За словами джерела, президент уже прибув до парламенту і бере участь у засіданні фракції "Блоку Петра Порошенка".

"Планується, що Порошенко виступить в Раді перед голосуванням за антикорупційний суд", - додало джерело.

Відзначимо, о 09:00 також почалося засідання фракції "Народний фронт".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що правовий комітет Верховної ради України не буде збиратися перед пленарним засіданням для розгляду спірної поправки до законопроекту про антикорупційний суд. Планується, що після проходження інших поправок спікер Андрій Парубій оголосить перерву, в ході якого комітет узгодить поправку.

Переговори без кінця: як Рада буде голосувати за законопроект про антикорупційний суд
Теги публікації: Порошенко Петро, Верховна Рада, антикоррупционный суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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