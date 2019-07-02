Рада прошла 2 тысячи правок к новому избирательному кодексу

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок

Верховная рада накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела уже две тысячи поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

Таким образом, парламентарии прошли более 43% от всех поправок.

Всего же в избирательный кодекс подано 4568 поправок.

Ранее сообщалось, что Рада 20 июня рассмотрела более трети правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. Так, нардепы рассмотрели 1500 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию 6 июня нардепы рассмотрели менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. В частности, депутаты рассмотрели 134 правки.

Отметим, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. В комитете подчеркнули, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

Добавим также, глава парламента Андрей Парубий призывал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.