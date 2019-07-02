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Рада пройшла 2 тисячі правок до нового виборчого кодексу

Новини » Вибори 2019    02.07.2019 - 16:17
Рада пройшла 2 тисячі правок до нового виборчого кодексу
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Всього до виборчого кодексу подано 4568 поправок

Верховна рада напередодні позачергових парламентських виборів розглянула вже дві тисячі поправок до нового виборчого кодексу за відкритими списками. Про це заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд, передає кореспондент РБК-Україна.

Таким чином, парламентарі пройшли більше 43% від усіх поправок.

Усього ж у виборчий кодекс подано 4568 поправок.

Раніше повідомлялося, що Рада 20 червня розглянула понад третину правок до другого читання нового виборчого кодексу. Так, нардепи розглянули 1500 правок.

Як писало РБК-Україна раніше, станом на 6 червня нардепи розглянули менше 3% правок до другого читання нового виборчого кодексу. Зокрема, депутати розглянули 134 правки.

Відзначимо, комітет ВР з питань правової політики в новому виборчому кодексі з відкритими списками пропонує зобов'язати державні органи працювати на виборах без вихідних. У комітеті підкреслили, що виборчий процес дуже швидкоплинний, і багато роботи випадає на вихідні дні.

Додамо також, однією з поправок профільного комітету в новому виборчому кодексі пропонується, щоб НАЗК відмовилося від проміжних фінансових звітів про використання коштів виборчих фондів кандидатів.

Додамо також, глава парламенту Андрій Парубій закликав прискорити розгляд поправок до виборчого кодексу за відкритими списками.

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