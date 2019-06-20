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Рада прошла треть поправок к новому избирательному кодексу

Новости » Выборы 2019    20.06.2019 - 18:09
Рада прошла треть поправок к новому избирательному кодексу
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок

На этой пленарной неделе Верховная рада накануне внеочередных парламентских выборов рассмотрела треть поправок к новому избирательному кодексу по открытым спискам. Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, парламентарии прошли более 33% от всех поправок.

"1500 поправок - это уже почти треть", - отметил глава Рады Андрей Парубий во время заседания.

Всего в избирательный кодекс подано 4568 поправок.

Напомним, ранее сообщалось, что Рада во вторник, 18 июня, рассмотрела более 10% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. Так, нардепы рассмотрели 466 правок.

Как писало РБК-Украина ранее, по состоянию 6 июня нардепы рассмотрели менее 3% правок ко второму чтению нового избирательного кодекса. В частности, депутаты рассмотрели 134 правки.

Отметим, комитет ВР по вопросам правовой политики в новом избирательном кодексе с открытыми списками предлагает обязать государственные органы работать на выборах без выходных. Докладчик по рассмотрению нового избирательного кодекса в ВР Александр Черненко объяснил, что избирательный процесс очень скоротечный, и много работы выпадает на выходные дни.

Добавим также, одной из поправок профильного комитета в новом избирательном кодексе предлагается, чтобы НАПК отказалось от промежуточных финансовых отчетов об использовании средств избирательных фондов кандидатов.

Добавим также, глава парламента Андрей Парубий призывал ускорить рассмотрение поправок в избирательный кодекс по открытым спискам.

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