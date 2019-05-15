Рада проголосует за закон о ГБР в четверг

Верховная рада Украины проголосует закон об усовершенствовании деятельности Государственного бюро расследований в четверг, 16 мая. Об этом заявил глава парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Нардепы в ходе сегодняшнего заседания рассмотрели 34 поправки из 51, поданной в закон ко второму чтению.

"Продолжим с 35-й поправки работу... У нас будет минут 20-25, я так вижу, чтобы завершить обсуждение и перейти к принятию решения. Считаю, мы сделали правильный шаг. Я надеюсь, завтра мы наконец примем закон", - отметил глава парламента.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о праздновании дня Государственного бюро расследований. Таким образом правительство поддержало предложение президента ввести новый профессиональный праздник. После подписания указа день ГБР будет отмечаться ежегодно 27 ноября.

Как писало РБК-Украина ранее, в начале февраля Парубий анонсировал, что Верховная рада 7 февраля рассмотрит законопроект о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований. Он подчеркивал, что решение по ГБР необходимо принять.

Глава Рады отмечал, что законопроект №5395-д "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований" получил незначительное количество поправок - 51.

Подчеркнем, в мае прошлого года нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5395-д о совершенствовании деятельности Государственного бюро расследований.

Парубий позже заявил, что законопроект для запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) может быть принят в июне 2018-го, однако документ так и не приняли.

Добавим, закон пытались рассмотреть и в июле прошлого года, однако безуспешно.