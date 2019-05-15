Рада проголосує закон про ДБР у четвер

Верховна рада України проголосує закон про удосконалення діяльності Державного бюро розслідувань у четвер, 16 травня. Про це заявив глава парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Нардепи у ході сьогоднішнього засідання розглянули 34 правки з 51, поданої до закону до другого читання.

"Продовжимо з 35-ї правки роботу… У нас буде хвилин 20-25, я так бачу, щоб завершити обговорення і перейти до прийняття рішення. Вважаю, ми зробили правильний крок. Я сподіваюся, завтра ми нарешті приймемо закон", - зазначив глава парламенту.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України підтримав проект указу президента про святкування дня Державного бюро розслідувань. Таким чином уряд підтримав пропозицію президента ввести нове професійне свято. Після підписання указу день ДБР буде відзначатися щорічно 27 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку лютого Парубій анонсував, що Верховна рада 7 лютого розгляне законопроект про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань. Він підкреслював, що рішення по ДБР необхідно прийняти.

Глава Ради зазначав, що законопроект №5395-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань" отримав незначну кількість поправок - 51.

Підкреслимо, у травні минулого року нардепи підтримали за основу в першому читанні законопроект №5395-д про вдосконалення діяльності Державного бюро розслідувань.

Парубій пізніше заявив, що законопроект для запуску роботи Державного бюро розслідувань (ДБР) може бути прийнятий у червні 2018-го, однак документ так і не прийняли.

Додамо, закон намагалися розглянути і в липні минулого року, проте безуспішно.