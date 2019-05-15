В Украине появится день Госбюро расследований

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

День Госбюро расследований будет отмечаться 27 ноября

Кабинет министров Украины поддержал проект указа президента о праздновании дня Государственного бюро расследований. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство поддержало предложение президента ввести новый профессиональный праздник. После подписания указа день Госбюро расследований будет отмечаться ежегодно 27 ноября.

Фото: проект указа президента

Напомним, Государственное бюро расследований Украины официально начало работу 27 ноября 2018 года. На момент запуска в нем уже работали около 300 следователей. Бюро расследует уголовные производства, в которых фигурируют правоохранители, судьи и топ-чиновники. Со временем бюро окончательно возьмет на себя функцию досудебного (предварительного) следствия от прокуратуры.

Отметим, директор ГБР Роман Труба полагал, что в первые месяцы работы Государственного бюро расследований у следователей будет большая нагрузка по военным преступлениям, так как запуск бюро проходил во время военного положения, которое было введено в ряде регионов Украины.