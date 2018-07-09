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Рада в четверг может рассмотреть законопроект о ГБР

НовостиПолитика    09.07.2018 - 16:01
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)
Фото: Андрей Парубий (РБК-Украина)

Парламент может начать рассмотрение законопроекта о ГБР во втором чтении в 11:00 в четверг

В четверг, 12 июля, народные депутаты могут завершить создание Государственного бюро расследований (ГБР). Об этом во время брифинга в Верховной раде сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, вопрос ГБР могут вынести в сессионный зал во время утреннего заседания 12 июля.

"Я рассчитываю и надеюсь, что мы в четверг сможем выйти на закон во втором чтении о ГБР", - заявил Парубий.

Кроме того, во время согласительного совета он отметил, что рассмотрение вопроса может состояться около 11:00.

"Я помню те три законопроекта о ГБР, когда мы потратили полдня и не приняли никакого решения. Для того, чтобы работа была эффективной, мы между 11-ю и 12-ю перенесем закон о ГБР. Если будут голоса, войдем в него и будем пытаться выйти на принятие решения. Потому что действительно, на полтора месяца останавливать процесс формирования ГБР - это не по-государственному, это неправильно", - добавил он.

Напомним, после запуска работы Государственного бюро расследований (ГБР) органам прокуратуры в Украине останется функция надзора за следствием, отметил директор ГБР Роман Труба.

Комитет должен предоставить решения по законопроектам о депутатской неприкосновенности 11 июля Парубий исключил выход фракции БПП из коалиции
Теги публикации: Андрей Парубий, Верховная Рада, Госбюро расследований  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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