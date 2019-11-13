Рада снова проголосовала за продление работы

Верховная рада Украины продлила работу 13 ноября до завершения рассмотрения законопроектов о рынке земли. Соответствующее решение поддержали 234 нардепа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, парламент сегодня сосредоточился на рассмотрении 11 законопроектов о рынке земли, которое с утра сопровождается скандалами. В связи с затягиванием рассмотрения данных вопросов спикер Дмитрий Разумков уже выносил на голосование предложение продлить работу Рады до 15:00, которое было поддержано.

Напомним, на представлении правительственного законопроекта министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что в государственном бюджете-2020 намерены предусмотреть 4 млрд на поддержку сельскохозяйственного производителя. Предполагается, что эти средства могут направить на дешевые кредиты для фермеров после запуска рынка земли.

При этом он подчеркнул, что после запуска рынка земли в Украине около 8,2 млн гектаров земли должны передать эффективным фермерам. Министр также напомнил, что на сегодня львиная доля сельскохозяйственных земель - 2,7 млн гектаров уже находится в частной собственности, а около 1 млн гектаров - в коммунальной собственности.