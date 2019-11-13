Рада знову проголосувала за продовження роботи

Верховна рада України продовжила роботу 13 листопада до завершення розгляду законопроектів про ринок землі. Відповідне рішення підтримали 234 нардепи, передає кореспондент РБК-Україна.

Відзначимо, парламент сьогодні зосередився на розгляді 11 законопроектів про ринок землі, який з ранку супроводжується скандалами. У зв'язку з затягуванням розгляду даних питань спікер Дмитро Разумков вже виносив на голосування пропозицію продовжити роботу Ради до 15:00, яке було підтримано.

Нагадаємо, на представленні урядового законопроекту міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що в державному бюджеті-2020 мають намір передбачити 4 млрд на підтримку сільськогосподарського виробника. Передбачається, що ці кошти можуть направити на дешеві кредити для фермерів після запуску ринку землі.

При цьому він підкреслив, що після запуску ринку землі в Україні близько 8,2 млн гектарів землі повинні передати ефективним фермерам. Міністр також нагадав, що на сьогодні левова частка сільськогосподарських земель - 2,7 млн ​​гектарів вже знаходиться в приватній власності, а близько 1 млн гектарів - у комунальній власності.