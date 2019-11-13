Рада рассматривает законы о рынке земли: главное

Фото: заседание Рады (РБК-Украина)

Ранее Зеленский анонсировал референдум по вопросу земельной реформы

Верховна рада Украины сегодня, 13 ноября, начала рассматривать законы о рынке земли. Все подробности о том, как проходит заседание - в материале РБК-Украина.

В Раде зарегистрировалось 266 народных депутатов, спикер парламента Дмитрий Разумков открыл заседание.

Милованов представил правительственный законопроект

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов представил правительственный законопроект и заявил, что в бюджете-2020 предусмотрят 4 млрд на поддержку сельскохозяйственного производителя. Предполагается, что данные средства направят на дешевые кредиты после запуска рынка земли.

Министр также подчеркнул, что около 8,2 млн гектаров земли сельскохозяйственного назначения должны передать эффективным фермерам.

Рада рассматривает законопроекты о рынке земли

Верховная рада приступила к рассмотрению законопроектов о рынке земли. После открытия заседания Рады нардепы обсуждали стоит ли выносить на голосование данный вопрос. Большинство фракций в Раде выступали за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса. После обсуждения спикер Рады Дмитрий Разумков объявил перерыв в заседании и собрал у себя лидеров фракций.

После встречи Разумкова с лидерами фракций Рада продолжила заседание, оппозиционные фракции пытались сорвать рассмотрение земельных законопроектов и блокировали доступ выступающих к трибуне.

На данный момент Рада рассматривает земельные законопроекты.

Виступ Тимофія Милованова: Верховна Рада Опубліковано 5 канал Середа, 13 листопада 2019 р.

Разумков продлил утреннее заседание Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков продлил утреннее заседание Верховной Рады до 15:00.

"Ставлю на голосование предложение продолжить нашу работу до 15:00. Решение принято", - заявил Разумков.

229 голосов за продление работы Рады отдала фракция "Слуга народа".

"Я думаю, что этот вопрос (рынка земли, - ред.) мы как раз рассмотрим до 15:00", - подчеркнул Разумков.

Большинство фракций против рассмотрения законопроекта о рынке земли

Во время выступлений представителей фракций против законопроекта о рынке земли выступили "Голос", "Батькивщина", "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - За жизнь". Таким образом, рассмотрение законопроекта поддерживает только фракция "Слуга народа".

Под Радой проходит акция против рынка земли

Под Радой протестуют против создания рынка земли. Опубліковано РБК-Украина Середа, 13 листопада 2019 р.

Отметим, Верховная рада планировала рассмотреть законопроекты о рынке земли 12 ноября, однако позднее стало известно, что голосование перенесли. Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что проект закона о снятии запрета на продажу сельскохозяйственных земель будет обсуждаться на заседании фракции в среду, 13 ноября.

Зеленский анонсировал референдум по рынку земли

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении объявил о проведении референдума по вопросу земельной реформы. По словам президента, иностранные компании смогут получить право приобретать землю, только если на это будет согласие на всеукраинском референдуме. А согласно поправкам в законопроект, которые будут внесены между первым и вторым чтением, покупать и продавать землю смогут только украинские граждане и компании.