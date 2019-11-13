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В бюджет-2020 заложат 4 млрд гривен на поддержку фермеров, - Милованов

Новости » Политика     13.11.2019 - 13:42
В бюджет-2020 заложат 4 млрд гривен на поддержку фермеров, - Милованов
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Кабмин предусмотрел средства для дешевых кредитов при покупке земли

В государственном бюджете-2020 намерены предусмотреть 4 млрд на поддержку сельскохозяйственного производителя. Об этом в Верховной раде во время представления законопроекта о рынке земли заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в правительстве предусмотрели различные финансовые инструменты для приобретения земли. В частности, компенсация процентной ставки кредита.

"В бюджете прописано дополнительно 4 млрд, которые будут использованы на поддержку сельскохозяйственного производителя и непосредственно на компенсации процентной ставки. Дополнительно есть 240 млн гривен для фонда гарантирования кредитов. Будет два инструмента: первый - дать возможность банкам не нервничать и выдавать деньги. Потому что государство будет гарантировать частичное покрытие кредита, если не будет возвращена сумма", - заявил Милованов.

Напомним, сегодня Рада начала рассмотрение земельной реформы. При этом большинство фракций в Раде выступают за то, чтобы отложить рассмотрение вопроса.

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