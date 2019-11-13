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Милованов: около 8,2 млн гектаров земли планируют передать фермерам

Новости » Политика     13.11.2019 - 13:52
Милованов: около 8,2 млн гектаров земли планируют передать фермерам
Фото: Тимофей Милованов (РБК-Украина)

Запуск рынка земли предусматривает продажу эффективным фермерам

После запуска рынка земли в Украине около 8,2 млн гектаров земли должны передать эффективным фермерам. Об этом в Верховной раде заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, на сегодня львиная доля сельскохозяйственных земель - 2,7 млн гектаров уже находится в частной собственности, а около 1 млн гектаров - в коммунальной собственности.

"Общины должны получать справедливый доход от аренды. В конце концов, мы должны передать 8,2 млн гектаров земель, принадлежащих государству, в руки эффективных фермеров", - заявил Милованов.

Он также отметил, что Земельный кодекс Украины базируется на полноценном праве собственности на сельскохозяйственную землю.

"Нам нужно, чтобы владелец чувствовал себя владельцем, получал справедливую плату за аренду, чтобы он был в состоянии продать один участок и купить другой, который ему больше подходит. В конце концов, дать гражданину возможность купить больше земли и наращивать свое дело", - заявил Милованов.

Напомним, ранее Милованов заявил, что в бюджет-2020 заложат 4 млрд гривен на поддержку фермеров. Данные средства направят на дешевые кредиты для приобретения земли.

Ранее также сообщалось, что Евросоюз поддерживает планы украинской власти открыть рынок земли в Украине, и считает, что это может раскрыть огромный потенциал для экономики.

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