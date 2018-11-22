Рада продлила заседание до принятия бюджета-2019

Фото: здание ВРУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

За такое предложение с третьего раза проголосовали 226 нардепов

Верховная рада Украины с третьего раза поддержала продление заседания парламента до принятия законопроекта №9000 "О государственном бюджете Украины", передает корреспондент РБК-Украина.

За такое предложение спикера ВРУ Андрея Парубия проголосовали 226 нардепов. Отметим, что за предложение во время первого голосования проголосовали 217 нардепов, второго - 223, третьго - 226.

"Нам необходимо будет проголосовать за продление вечернего заседания до завершения рассмотрения бюджетных вопросов", - заявил он.

Напомним, заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко заявлял, что народные депутаты Верховной рады приступят к рассмотрению Государственного бюджета сегодня после 18:00.

Отметим, ранее Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.