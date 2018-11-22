Рада приступит к рассмотрению бюджета после 18:00, - нардеп

Фото: Алексей Гончаренко (УНИАН)

Для этого ВРУ должна проголосовать за решение о работе до истечения повестки дня, заявил нардеп

Народные депутаты Верховной рады приступят к рассмотрению Государственного бюджета сегодня после 18:00. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы надеемся, что бюджет будет рассмотрен, но, безусловно, это будет уже после шести часов. Это будет вечером. Для этого Верховная рада должна проголосовать за решение о работе до истечения повестки дня, к рассмотрению вопроса о бюджете", - заявил Гончаренко.

Напомним, Министерство финансов Украины призвало депутатов Верховной рады проголосовать за принятие бюджета на 2019 год.

Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении.

Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.

Отметим, глава ВР Андрей Парубий подчеркивал, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.

Кабмин одобрил проект госбюджета-2019 ко второму чтению на своем заседании 14 ноября.