Рада приступит к рассмотрению бюджета после 18:00, - нардеп

Для этого ВРУ должна проголосовать за решение о работе до истечения повестки дня, заявил нардеп
Народные депутаты Верховной рады приступят к рассмотрению Государственного бюджета сегодня после 18:00. Об этом заявил заместитель главы фракции "Блока Петра Порошенко", народный депутат Алексей Гончаренко, передает корреспондент РБК-Украина.
"Мы надеемся, что бюджет будет рассмотрен, но, безусловно, это будет уже после шести часов. Это будет вечером. Для этого Верховная рада должна проголосовать за решение о работе до истечения повестки дня, к рассмотрению вопроса о бюджете", - заявил Гончаренко.
Напомним, Министерство финансов Украины призвало депутатов Верховной рады проголосовать за принятие бюджета на 2019 год.
Комитет Верховной рады по вопросам бюджета рекомендовал принять законопроект №9000 "О государственном бюджете на 2019 год" во втором чтении.
Как писало РБК-Украина ранее, Кабинет министров подал в ВР проект госбюджета-2019 для рассмотрения во втором чтении. Подчеркнем, что по сравнению с первым чтением доходы и расходы госбюджета увеличены на 17,7 млрд гривен. Дефицит госбюджета запланирован на уровне 89,9 млрд гривен.
Отметим, глава ВР Андрей Парубий подчеркивал, что от принятия государственного бюджета до 1 декабря зависит предоставление Украине очередного транша макрофинансовой помощи.
Кабмин одобрил проект госбюджета-2019 ко второму чтению на своем заседании 14 ноября.